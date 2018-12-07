Младший сын Гонтаревой стал учеником Королевского колледжа в Лондоне

Младший Гонтарев / социальные сети

Сын бывшей руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Никита, который в прошлом году закончил Британскую международную школу (British International School) в Киеве и решил продолжить учебу за границей, определился со своим местом дальнейшего обучения.

Валерия Гонтарева в Великобритании работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE), предоставляя консультации центробанкам по вопросам монетарной и валютной политики. Но ее сын выбрал другое место для своей учебы, пишет "Страна".

Младший Гонтарев пополнил ряды иностранных студентов престижного Королевского колледжа Лондона (King’s College London) - второго по величине лондонского колледжа с пятью кампусами в центре города, где будет обучаться на факультете International Development (международное сотрудничество).

Бакалаврат в этом колледже обойдется в £ 17050 или 610 000 гривен по курсу НБУ на 07.12.2018 года.

Читайте такжеОбразование для мажоров: СМИ рассказали, где учатся дети украинских политиковИнформация подтвердилась через LinkedIn, где есть профиль Никиты Гонтарева. Там указано, что он обучается в указанном колледже. Также младший Гонтарев после окончания школы в Киеве учился в частной английской Taunton School (частная школа в окрестностях Тонтона), диплом которой позволил ему поступить в британский вуз.

Напомним, недавно стало известно о том, что старшая дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Юлия получила статус "постоянного резидента" Англии.

Ранее сообщалось о том, что младшие дочери президента Петра Порошенко начали учебу в вузах Великобритании.