"Подарок Путина Порошенко": эксперт спрогнозировал судьбу захваченных РФ украинских моряков

Владимир Путин может отпустить захваченных украинских моряков перед выборами в Украине, полагает эксперт / Reuters

Блогер, известный также своей волонтерской деятельностью, Юрий Касьянов считает, что президента России Владимир Путин может сделать подарок главе Украины Петру Порошенко накануне президентских выборов и отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

С российским лидером нельзя играть по-честному, он — шулер, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, "поэтому прогнозировать, что будет с украинскими моряками, которые находятся в плену, очень трудно".

"Возможен вариант Сенцова (незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов — Ред.), когда их ни под каким предлогом не будут выпускать из России. Возможен вариант Савченко (летчица, уже нардеп Надежда Савченко — Ред.) — когда за них будут долго торговаться", — сказал активист.

Читайте такжеБольшая война Украины и России совсем близко — ШендеровичКасьянов полагает, что также Путин может сделать "широкий жест, подарок от царя царю — отпустит моряков накануне президентских выборов в Украине для того, чтобы укрепить позиции действующего президента".

Напомним, в Украине выборы президента запланированы 31 марта 2019 года.

Ранее стало известно, что 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.