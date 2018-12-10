"Безалаберно и глупо": эксперт разнес реакцию Украины на действия России на Азове

10 декабря 2018, 01:37

Активисту кажется, что у властей нашей страны нет никакой стратегии по морям.

Эксперт полагает, что власти Украины глупо реагируют на действия России на морях
Власти Украины глупо реагируют на действия России на морях, полагает эксперт / mns.gov.ua

Блогер, известный также своей волонтерской деятельностью, Юрий Касьянов считает, что власть Украины "отвратительно, безалаберно, глупо и небезопасно для своих граждан" реагирует на действия России на морях.

В Азовском море "великий поход" двух украинских артиллерийских катеров и буксира мог быть безумно спланированной акцией, которой власть подставила моряков, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

В то же время активисту кажется, что у нашей власти вообще нет никакой стратегии действий на море.

"Хотя тут на ум приходят вполне очевидные вещи. Прежде всего, необходимо денонсировать договор с Россией о статусе Азовского моря (подписан в 2003-м — Ред.), которое сегодня является внутренним общим морем России и Украины, сделать его воды международными, получить свою долю территориальных вод, защищать и охранять их всеми возможными средствами", — заявил он.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

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моряки Керченский пролив Азовское море Юрий Касьянов
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