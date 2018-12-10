"Безалаберно и глупо": эксперт разнес реакцию Украины на действия России на Азове

Власти Украины глупо реагируют на действия России на морях, полагает эксперт / mns.gov.ua

Блогер, известный также своей волонтерской деятельностью, Юрий Касьянов считает, что власть Украины "отвратительно, безалаберно, глупо и небезопасно для своих граждан" реагирует на действия России на морях.

В Азовском море "великий поход" двух украинских артиллерийских катеров и буксира мог быть безумно спланированной акцией, которой власть подставила моряков, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

В то же время активисту кажется, что у нашей власти вообще нет никакой стратегии действий на море.

"Хотя тут на ум приходят вполне очевидные вещи. Прежде всего, необходимо денонсировать договор с Россией о статусе Азовского моря (подписан в 2003-м — Ред.), которое сегодня является внутренним общим морем России и Украины, сделать его воды международными, получить свою долю территориальных вод, защищать и охранять их всеми возможными средствами", — заявил он.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.