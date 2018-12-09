Украинец пытался выехать в РФ с миллионом рублей в ботинках - видео

Пограничники обратили внимание на излишнюю нервозность "клиента" / NewsRoom

На российско-украинской границе пограничники задержали украинца, который попытался выехать в Россию, имея при себе миллион рублей, упрятанный в ботинках. 46-летний гражданин Украины пытался покинуть страну через пункт пропуска "Журавлевка" на Харьковщине.

"Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. При осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей", - сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники изъяли валюту, а задержанного передали соответствующим органам.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы в Сумской области расстреляли прорывавшийся из России в Украину автомобиль.