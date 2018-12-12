Архиепископ Евстратий предрек УПЦ МП участь Партии регионов

Архиепископ Евстратий (Зоря) провел параллели между УПЦ МП и Партией регионов / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский УПЦ КП Евстратий (Зоря) не сомневается в утрате влияния УПЦ МП на своих прихожан вскоре после провозглашения результатов Объединительного собора.

"Когда новая церковь будет создана, для них это станет аргументом: если мы к этому присоединимся, то мы действительно получим что-то большее и лучшее, чем сейчас. И наоборот: если не присоединимся, то наша ситуация ухудшится, потому что если мы не пойдем во главе этого процесса, то приходы будут уходить от нас сами, и мы останемся архиереями на своих кафедрах, но из 300 приходов у нас останется 100 или 5", - сказал он в интервью ВВС.

Пророссийскую церковь архиепископ сравнил с аналогичными политическими силами, которые раньше имели значительное влияние на украинский электорат, однако впоследствии лишились поддержки своих былых избирателей.

"Украина — демократическое государство. Но если Партия регионов при Януковиче имела одно влияние на общество, то теперь то, что когда-то было Партией регионов, имеет совершенно другое влияние. Но оно есть? Есть. Занимается политической деятельностью? Занимается. Думаю, что в перспективе так же будет и с Русской церковью", - подытожил священнослужитель.

Напомним, ранее Евстратий (Зоря) заявил о том, что не видит никакого смысла в участии в объединительном Соборе митрополита Онуфрия и священнослужителей Московского патриархата, выступающих против томоса об автокефалии для Украинской церкви.