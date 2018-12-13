Эксперт назвал самого вероятного кандидата на пост главы украинской автокефальной церкви

Самым вероятным кандидатом на пост главы украинской автокефальной церкви является епископ УПЦ КП Епифаний, полагает эксперт / Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что больше всего шансов возглавить украинскую автокефальную церковь из известных кандидатов имеет епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Думенко).

В Украине поместную церковь также может возглавить "темная лошадка", рассказал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире телеканала "Прямой".

"Но я так понимаю, что он (предстоятель УПЦ КП, патриарх Филарет (Михаил Денисенко) — Ред.) готов остаться председателем Синода, который предусмотрен православной церковью в Украине, и дать младшему своему воспитаннику путь в эту большую руководящую работу…", — отметил собеседник.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.