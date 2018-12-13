Эксперт назвал самого вероятного кандидата на пост главы украинской автокефальной церкви

13 декабря 2018, 07:50

Поместную церковь может возглавить "темная лошадка", полагает аналитик.

Эксперт полагает, что самым вероятным кандидатом на пост главы украинской автокефальной церкви является епископ УПЦ КП Епифаний
Самым вероятным кандидатом на пост главы украинской автокефальной церкви является епископ УПЦ КП Епифаний, полагает эксперт / Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что больше всего шансов возглавить украинскую автокефальную церковь из известных кандидатов имеет епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Думенко).

В Украине поместную церковь также может возглавить "темная лошадка", рассказал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире телеканала "Прямой".

"Но я так понимаю, что он (предстоятель УПЦ КП, патриарх Филарет (Михаил Денисенко) — Ред.) готов остаться председателем Синода, который предусмотрен православной церковью в Украине, и дать младшему своему воспитаннику путь в эту большую руководящую работу…", — отметил собеседник. 

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.

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