Еще в одной области Украины русский язык лишили статуса регионального

14 декабря 2018, 20:50

Депутаты Херсонского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального.

Русский язык, Армения
Русский язык на Херсонщине лишили статуса регионального / 1news.az

В пятницу, 14 декабря, Херсонский областной совет принял решение о лишении русского языка статуса регионального.

Во время XXII сессии областного совета VII созыва депутаты облсовета поддержали предложение, которое внес депутат Дмитрий Бутрий.

Решение принято руководствуясь статьями 10, 92 Конституции Украины, статьями 43,59 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", решением Конституционного Суда Украины от 28 февраля 2018 года № 2-р / 2018, сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Ранее стало известно о том, что в Харьковской области русский язык лишили статуса регионального.

Отметим, что Херсонский горсовет уже принял решение о лишении русского языка статуса регионального.

Как известно, в сентябре Львовский облсовет проголосовал за запрет на публичное использование так называемого русскоязычного культурного продукта на территории региона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
русский язык облсовет Херсонская область
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:21
Более половины украинцев связали военное положение с желанием Порошенко отсрочить выборы – опрос
22:02
В России дали тюремный срок пророссийскому мэру Лутугино, бравшему в плен Савченко Видео
21:58
"Тактика выжженной земли": эксперт рассказал о сценарии захвата РФ Мариуполя и Бердянска Видео
21:21
В Киеве уберут памятник Суворову у здания лицея имени Богуна
21:17
"Пустили врага в дом": ультрас Динамо возмутились из-за призывов болеть за Шахтер в Киеве Видео
20:52
"Мочи их, дядя Юра": ДДТ представила дерзкий клип о российской жизни Видео
20:50
Еще в одной области Украины русский язык лишили статуса регионального Видео
20:27
Объединительный собор украинских православных церквей решили закрыть от журналистов Видео
20:03
В УПЦ МП намерены жестко наказать архиереев за участие в Объединительном соборе
19:58
Новое подорожание билетов на поезда: стали известны детали Видео
19:33
Спецслужбы РФ используют аккаунты украинцев накануне выборов – СБУ
19:30
Скандал в Институте сердца: в С14 заявили о противодействии активистам Фото Видео
19:01
В Крыму рухнула ротонда и повредила памятник Пушкину
18:56
Суд разморозил десятки счетов близких к Януковичам фирм: стали известны подробности Видео
18:56
Позитив (Алексей Завгородний) Видео
18:27
В России готовятся отключить Интернет из-за внешних угроз
18:23
В Кабмин внесли предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией Видео
17:55
Новое повышение тарифов: экс-министр экономики рассказал о росте цен на газ Видео
17:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
17:33
"Силовиков не видел": митрополит УПЦ МП рассказал о своем "похищении" Видео
17:12
В Сеть залили подборку красавиц-итальянок, нагло показавших попы и груди Фото
17:04
Программу "Караоке на Майдане" закрывают спустя 20 лет постоянных эфиров Видео
16:56
"Музейные экспонаты": посол США раскритиковал прилетевшие в Венесуэлу российские бомбардировщики Ту-160
16:27
Морозы и сильный ветер: синоптики рассказали, когда закончатся снегопады Видео
15:58
Предстоятель УАПЦ объяснил, почему отказался от борьбы за пост главы объединенной церкви Видео
15:51
У Порошенко прокомментировали его "смерть"
15:40
СБУ силой привезла в Киев митрополита УПЦ МП
15:35
"Не Винник": Игорь Кондратюк назвал лучших исполнителей 2018 года
15:35
"Выполняют заказы": митрополит Павел ответил на обвинения СБУ Видео
15:13
"Это УССР?" В Киев начали массово сгонять "радующихся томосу" бюджетников
14:42
Яндекс объяснил "смерть" Порошенко и "воскресил" его
14:26
"Пуля быстрее кулака": Корчинский пригрозил Усику за слова в защиту УПЦ МП Видео
14:17
"Мисс Донбасс - 2018" стала девушка из подконтрольной Украине Авдеевки: соцсети высмеяли "красотку" Видео
14:16
Перелет Порошенко в Брюссель обошелся Украине в "круглую" сумму
13:56
В Кремле ответили на требование США об освобождении захваченных украинских моряков Видео
13:27
"Отморозки-нацмены": Лукашенко сделал скандальное заявление по Украине
13:19
Эксперт объяснил, почему в Германии "повелись" на "Северный поток-2"
13:11
Звезда "Аквамена" привел на премьеру жену, которая старше него на 12 лет Фото Видео
12:49
"Есть два сценария": Медведев откровенно высказался о "присоединении" Беларуси к России
12:46
Стоит ли ставить ветровики на автомобиль? реклама
12:18
Forbes назвал самую высокооплачиваемую модель 2018 года
12:18
Телеканал 112 Украина продали: назван новый собственник
12:05
На Киевщине произошел взрыв в пятиэтажке: опубликованы фото
11:53
"Стриптизершу заказывали?": Ани Лорак в топе и трусах шокировала сеть праздничным нарядом Видео
11:50
Начался чат с экс-министром экономики Украины Виктором Сусловым
11:44
Россияне придумали, как обойти санкции ради турбин для Крыма - СМИ Видео
11:31
Держась вместе, Украина и ЕС возобновят справедливость в битве с РФ - Яценюк о новых санкциях
11:30
Группа "Время и Стекло" представила новый дерзкий клип на "Песню про лицо" Видео
11:20
В киевском метро пробежалась толпа голых парней: опубликовано видео 18+ Видео
11:04
Яндекс назвал дату смерти Порошенко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять