Еще в одной области Украины русский язык лишили статуса регионального

Русский язык на Херсонщине лишили статуса регионального / 1news.az

В пятницу, 14 декабря, Херсонский областной совет принял решение о лишении русского языка статуса регионального.

Во время XXII сессии областного совета VII созыва депутаты облсовета поддержали предложение, которое внес депутат Дмитрий Бутрий.

Решение принято руководствуясь статьями 10, 92 Конституции Украины, статьями 43,59 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", решением Конституционного Суда Украины от 28 февраля 2018 года № 2-р / 2018, сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Ранее стало известно о том, что в Харьковской области русский язык лишили статуса регионального.

Отметим, что Херсонский горсовет уже принял решение о лишении русского языка статуса регионального.

Как известно, в сентябре Львовский облсовет проголосовал за запрет на публичное использование так называемого русскоязычного культурного продукта на территории региона.