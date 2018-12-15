Взрыв в Фастове: в полиции сообщили, кого нашли мертвыми

После взрыва в пятиэтажке на Киевщине нашли мертвыми девушку и мужчину / kyivobl.dsns.gov.ua

В Фастове Киевской области в многоквартирной пятиэтажке после взрыва под завалами на третьем этаже нашли тела жителей дома.

Найдены мертвыми девушка, 1996 года рождения, и 33-летний мужчина, говорится на сайте Главного управления Нацполиции Киевщины.

В ведомстве добавили, что тела погибших направлены в морг для установления причин смерти.

По факту взрыва в пятиэтажке на Киевщине начато производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Правоохранители считают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа в квартире на четвертом этаже.

Напомним, 14 декабря в Фастове прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме, были эвакуированы жильцы двух подъездов. Позже стало известно, что под завалами спасатели нашли тела двух погибших. Технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко говорил, что на месте происшествия нет признаков взрыва бытового газа.