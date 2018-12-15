"На очереди отправить в рашу язык": Фарион поприветствовала независимость УПЦ

Фарион считает, что новый глава ПЦУ способен избавить Украину от московского господства / Reuters

Одиозный украинский филолог, известный политический и общественный деятель Ирина Фарион высказала мнение, что Объединительный собор в Киеве снес "основную попру русского мира" в Украине.

"На очереди отправить в рашу язык. Так наступит идеологическое освобождение от более чем 300-летнего господства Москвы в сознании людей. Только тогда появится неистребимая нация", - написала Фарион в Facebook.

Экс-нардеп процитировала известного украинского церковного деятеля 17 века Мелетия Смотрицкого, который считал, что "не конфессиональность нас объединяет или разделяет, а кровь и этничность".

Фарион заявила, что впереди Украину ждут новые победы.

Как ранее сообщалось, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.