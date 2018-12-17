Генерал рассказал, к чему Путин готовится по Украине

Владимир Путин готовится к войне с Украиной, полагает генерал / Reuters

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко считает, что президент России Владимир Путин готовится к войне с Украиной, но со всем миром — вряд ли.

В РФ большинство граждан, несмотря на пропагандистский дурман, не хочет войны, рассказал эксперт в комментарии Обозревателю.

По словам собеседника, России для наступления на украинскую территорию нужно собрать на границе с нашей страной как минимум 240 тысяч человек личного состава своей армии.

"Если не получится с выборами (в Украине в 2019 году запланированы выборы — Ред.), у него (российского лидера — Ред.) будет готов военный вариант по Украине", — отметил аналитик.

Напомним, в 2019 году в Украине запланированы президентские и парламентские выборы. Ранее Игорь Романенко говорил Главреду, что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в нашей стране пророссийские силы.