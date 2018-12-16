Порошенко рассказал о вероятности продления военного положения в Украине

16 декабря 2018, 18:13

Военное положение не будет мешать проведению выборов, уверяет президент Украины.

В некоторых областях был перевыполнен план по сборам резервистов, сообщил Петр Порошенко
Петр Порошенко / president.gov.ua

Правовой режим военного положения в 10 областях Украины вводился на месяц и не будет продлен, если не произойдет широкомасштабное вторжение России.

Как заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, военное положение не будет мешать проведению выборов.

"И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продолжено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что на сегодняшний день продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил РФ.

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"Если бы мы имели основания говорить о деэскалации - я бы отменил военное положение", - отметил он.

По словам Порошенко, российские войска были подведены к границам с Украиной не для учений, РФ это сделала без каких-либо объяснений.

"У нас есть подтверждение этому со спутниковых снимков, у нас есть четкая позиция по перехватам, когда они подводились и с какой целью", - добавил президент.

Напомним, как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований, более половины украинцев связали военное положение с желанием Порошенко отсрочить выборы.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 63 процента украинцев считают, что военное положение в ряде областей страны введено президентом Петром Порошенко с целью перенести президентские выборы.

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Россия выборы агрессия вторжение Петр Порошенко военное положение
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