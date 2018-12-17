Скандал в Институте сердца: появилось видео тренинга Тодурова

Тодуров действительно участвовал в сомнительном тренинге / Фото: Facebook/C14

Представители националистической организации С14 обнародовали видео нашумевшего тренинга, когда директор Института сердца Борис Тодуров проводил для подчиненных инструктаж по методике противостояния активистам и журналистам.

"Главное дело для рассмотрения — история обнаружения убийцы Крысина в больнице. Учили как не допустить публичности укрытия таких лиц", - написал в Facebook лидер C14 Евгений Карась.

По словам лидера националистов, они не считают себя виноватыми в том, что ворвались в медучреждение и на какое-то время парализовали его работу.

"Работники заведения нас и пригласили, чтобы мы осветили и не допустили повторений "крысиных" в детских отделениях", - заявил Карась.

На видео заметно, что к тренингу в Институте сердца подготовились основательно. В актовом зале были подготовлены слайды и подключен микрофон. Ведущий учил медработников, как противостоять людям, которые под каким-либо предлогом будут вмешиваться в деятельность медучреждения. Имели место со стороны Тодурова и исключительно медицинские шутки.

"Если его привезут в нашу реанимацию – он уже не сможет делать показаний, я надеюсь", - сказал директор Института сердца в ответ на одну из реплик и под всеобщий смех.

В процессе дискуссии Тодуров часто вставляет свои ремарки в ход тренинга. Например, рекомендует санитаркам выливать активистам на голову ведро воды.

Напомним, скандал возник после того, как Тодуров проводил для персонала инструктаж о том, "как в следующий раз надо будет блокировать активистов, "терять сознание" и провоцировать конфликт, чтобы снять это и выглядеть как жертвы атак".

Позже министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что скандал с организацией С14 у сотрудников Института сердца возник по вине директора Бориса Тодурова, который готовится к перевыборам и проводил с сотрудниками инструктаж по противодействию активистам.