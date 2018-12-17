"Живет в квартире сестры, которая торгует шмотками": журналисты показали элитное жилье Продана

Продан записал свое имущество на сестру / Фото: Facebook/Мирослав Продан

Находящийся под следствием экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан сразу после вступления в должность купил в столице дорогостоящую недвижимость и оформил ее на сестру, которая работает реализатором на рынке.

"Это сестра начальника налоговиков Мирослава Продана. Она торгует всяким шмотом на рынке в Могилев-Подольском. И купила в Киеве квартиру за 200 тысяч долларов. Типа для своего сына-студента. Но он живет в общаге, а в квартире живет Продан. Потому что… х*р знает. Интроверт, наверное, и не любит общаги", - готовится в сообщении журналистов.

Авторы расследования выяснили, что продан через подставных лиц приобрел две квартиры в Киеве, две элитных виллы в Турции и три представительских автомобиля.

Сестра Мирослава Продана / Фото: Bihus.info

Как известно, 4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Продану меру пресечения в виде личного поручительства с обязательством сдать паспорта и одеть электронный браслет.

Позже сообщалось, что надеть на бывшего исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Мирослава Продана электронный браслет невозможно, так как у них отсутствуют свободные устройства.