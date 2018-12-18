В Донецке арестовали "замминистра доходов и сборов ДНР"

Халин арестован за воровство / Фото: сайт ДНР

В оккупированном Донецке самопровозглашенная власть задержала и.о. "первого заместителя министра доходов и сборов ДНР" Михаила Халина, который обвиняется в незаконном завладении собственностью агропромышленного комплекса стоимостью в 850 млн рублей.

"В Донецке продолжаются чистки. Арестован еще один человек Захарченко-Тимофеева. Как взорвала украинская ДРГ Захара, так и пошли сразу аресты его людей. Выяснилось, что все они были гады, воры и мошенники", - сообщает в Twitter журналист Денис Казанский.

Подчиненных Халина также обвиняют в краже железнодорожных вагонов. Отмечается, что в организации якобы незаконно организовали пять аукционных торгов по продаже составов на сумму в более 5 млрд рублей (2,09 млрд грн) частному предприятию. В ДНР обвинили чиновников в воровстве, поскольку считают, что украинские вагоны должны были перейти в собственность "республики".

Как известно, Халин был заместителем "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, который после гибели главаря ДНР Александра Захарченко сбежал в Россию.

Напомним, ранее очередной главарь ДНР Павел Губарев заявил, что Тимофеева в Донецке больше не ждут.