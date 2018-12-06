Стало известно нынешнее местонахождение "ближнего круга" убитого Захарченко

Место, где обосновался "ближний круг" покойного главаря террористов, "слил" Губарев / Скриншот

Ближайшее окружение бывшего главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, которого 31 августа взорвали в донецком кафе "Сепар", ожидаемо обосновалось в России недалеко от столицы.

Данные о местонахождении "верных захарченковцев" раскрыл подконтрольному террористам изданию DNR Live бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев.

Так, Губарев отметил, что бывшего "министра доходов и сборов ДНР" Александра "Ташкента" Тимофеева, бывшего "советника" Захарченко Александра Казакова и "писателя"-пособника террористов Захара Прилепина, который воевал в Донбассе на Читайте такжеЗа убийством Захарченко стоял олигарх из окружения Януковича — журналистстороне террористов против украинской армии, в "республике" вовсе не ждут и их возвращение туда невозможно.

"Штаб-квартира этих людей находится в поселке Лапино Московской области, пусть она там и остается", - заявил Губарев.

31 августа в оккупированном российско-террористическими войсками Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Позднее СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а тогдашний "министр доходов ДНР" Александр Тимофеев (прозвище "Ташкент") был ранен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские журналисты назвали убитого главаря "ДНР" Захарченко преступником. До этого, сотрудники СБУ выложили в Сеть аудиозапись, которая свидетельствует о том, что к убийству причастен Денис Пушилин – его сменщик на посту главаря группировки "ДНР."