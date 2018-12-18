"Санкции не имеют силы": архиепископ Евстратий объяснил никчемность анафемы УПЦ МП

Синод УПЦ МП / Сайт УПЦ МП

Санкции синода УПЦ МП в отношении владык, принявших участие в Объединительном соборе, не имеют канонической силы, заявил бывший пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Он напомнил, что согласно опубликованных митрополитом Александром документов, полученных от Вселенского патриарха согласно его благословения и в соответствии с решением синода Вселенского патриархата, признана недействительной юрисдикция Московского патриархата над Украиной, а самих митрополитов накануне Объединительного собора приняли под омофор Вселенского патриарха, передает Громадське.

"То же самое определили по всем членам собора. Таким образом, их уже нельзя было трактовать как епархии под юрисдикцией МП. Поэтому санкции в отношении них не имеют никакой силы", - пояснил Зоря.

Напомним, в минувшую субботу, 15 декабря, во время Объединительного собора митрополита Епифания (Думенко) избрали предстоятелем Православной церкви Украины. Позднее он провел первую литургию в новом качестве. Далее Епифания упомянули во время богослуженияВселенского патриархата.