"Война с Украиной": эксперт объяснил задачу ударных вертолетов РФ "Аллигатор" на границе с Крымом

Вертолет Ка-52 / mil.ru

В случае российской агрессии ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", базирующиеся в аннексированном Крыму, будут выполнять задачу по уничтожению приграничных наземных объектов противовоздушной обороны Украины.

Как отмечает военный аналитик Бабак Тагвей, во время учений с участием российских вертолетов, 3-я эскадрилья 39-го вертолетного полка армейской авиации практиковалась в подавлении средств ПВО, используя вертолеты Ка-52 из Джанкоя, говорится в материале на Defence Blog.

Пилотам Ка-52 будет поставлена задача найти и уничтожить украинские системы запуска ракет класса "земля-воздух" и радары для того, чтобы обезопасить самолеты, которые практически беззащитны перед ракетами "земля-воздух".

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Defence Blog считают, что размещенные на авиабазе в Джанкое в оккупированном Крыму вертолеты могут представлять реальную угрозу для южный регионов Украины.

"Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против объектов наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта", - подчеркнул Тагвей в Twitter.

Напомним, Россия использовала вертолеты Ка-52 во время атаки и захвата украинских кораблей в Керченском проливе.