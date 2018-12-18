Десятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и Варфоломея

18 декабря 2018, 14:18

По информации Соломона Манна, половину суммы "за послушание" Госдеп пообещал перевести Константинополю уже в 2019 году.

Петр Порошенко, Варфоломей
Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей / УНИАН

В обмен на томос о созданной Православной церкви Украины (ПЦУ), Константинополь якобы получит в распоряжение 38 украинских церковных объектов и около $150 млн.

Об этом сообщил журналист Соломон Манн со ссылкой на "доверенные источники в Иеруслаимском патриархате".

"Томос Украине (...) будет содержать обширные ставропигии Фанара в Украине, которые уже согласованы с Порошенко и в дальнейшем он обещал Фанару закрепить их законодательно. По сведениям источника названо 38 объектов, но за них все еще идет отчаянный торг с Порошенко, который пытается снизить их количество до 20", - пишет Манн в Facebook.

Читайте такжеПорошенко невыносима сама мысль, что его не любят больше, чем других политиковСобеседники журналиста утверждают, что на этих объектах Варфоломей намерен учредить патриарший экзархат, "чтобы управлять своим Ставропигием".

"В обязанности экзарха Украины будет входить апостольская помощь в унификации всех сложных церковных правил и обрядов с греческой церковью, переводы с канонических текстов и обновление всех требников, молитвенников и всей религиозной атрибутики по канонам вселенской церкви, довольно сильно отличающейся от московской, к которой за столетия так прикипела Украина", - поясняет Манн.

По его информации, для этих целей Константинополь уже попросил у Вашингтона и Порошенко порядка $150 млн. 

"Под этот процесс де-русификации (или эллинизации) Варфоломей уже смиренно запросил у Порошенко и Госдепа весьма немалую сумму порядка полтораста миллионов долларов и половину этих денег за послушание Госдеп ему уже обещал перевести в 2019 году", - отмечает журналист.

Читайте такжеУ Порошенко рассчитывали на то, что УПЦ посыпетсяОн предполагает, что за деньгами Порошенко, вероятно, обратится к "кураторам из ЕС, которые наверняка что-то дадут". 

"За эту жирную кормушку, по словам информированного источника, уже начат бой между епископами Иларионом Эдмонтонским и Даниилом Памфилийским, которые уже ранее были назначены экзархами Украины. К претендентам присоединился и Галльский архиепископ Иммануил стараниями которого православие во Франции доведено до такого уровня, что отказалось от него и от Фанара и запросило единения с Москвой. Если эти слухи подтвердятся, то станет понятным почему Варфоломей проявил такую терпимость к выходкам Порошенко и наглости Филарета. Если это правда - все встанет на свои места", - заключает Манн.

facebook.com/solo778

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

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Украина Петр Порошенко УПЦ МП Патриарх Варфоломей ПЦУ
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