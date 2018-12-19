В Украине начали подготовку к перерегистрации всех религиозных организаций - СМИ

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Рабочая группа при Министерстве культуры Украины разрабатывает юридические механизмы по перерегистрации всех церковных организаций в стране в связи с созданием Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "информированный источник".

"При министерстве культуры работает рабочая группа, они нарабатывают все юридические механизмы относительно перерегистрации", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Минюст отношения к этому не имеет отношения, но при необходимости может быть задействован в работе группы.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.