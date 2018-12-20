Ураганы, мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине до конца недели

Какой будет погода в Украине до конца недели / 1zoom.ru

В Украине прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики даже припугнули ураганным ветром.

В то же время температура воздуха будет постепенно расти. Впрочем, потепление принесет с собою мокрый снег и гололед.

Погода в Украине 21 декабря

По данным Униан, в пятницу в Украине осадков практически не ожидается. Потепление придется в большинство регионов.

Читайте такжеМорозы и слякоть: синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники 2019 в УкраинеПогода в Украине на завтра обещает до -1 градуса днем на востоке страны, температура ночью – до -3 градусов. Практически без осадков, но пасмурно.

Аналогичная картина с осадками и на юге. Тут температура ночью опустится до -5 градусов, днем поднимется до +4 градусов.

На западе без осадков. Температура ночью до -5 градусов, днем до +2 градусов.

На севере пасмурно и прохладно. Температура ночью до -4 градусов, днем до 0 градусов.

В центре местами снег. Температура ночью до -5 градусов, днем до 0 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в высокогорье Карпат 25 м/с, метель.

Погода в Украине 21 декабря: карта

Погода в Украине 22 декабря

В субботу погода в Украине обещает +2-7 градусов в южной части и местами в Прикарпатье.

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность, в горах западной и центральной частей Закарпатской и Львовской областей – низкая.

Погода в Украине 22 декабря: карта

Погода в Украине 23 декабря

В воскресенье в Украине обещают мокрый снег, днем – с дождем. Термометры покажут от -3 градусов до +3 градусов. Теплее будет на западе и юге страны: здесь местами дневная температура составит до +4-6 градусов.

Погода в Украине 23 декабря: карта

Ранее синоптики уже дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Также синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.