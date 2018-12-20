"На моем заявлении нарисовали рожицу": Тодуров рассказал о конфликте с замами Супрун

Директор Института сердца рассказал о конфликте с МОЗ / Фото: Facebook/Борис Тодуров

Директор Института сердца, известный украинский кардиохирург Борис Тодуров заявил о наличии конфликта с Министерством здравоохранения, в частности с заместителями министра Ульяны Супрун.

Конфликт больше начался не с ней, а с ее командой, ее замами, которые по-хамски начали с нами разговаривать, к нам относится, швырять наши документы, писать всякие глупости на них. Пиком стало то, что мы попросили дать нам лицензию на право проведения трансплантации, поскольку мы поменяли свой статус и формально нам нужно было включиться в этот список по-новому, и один из замов, Линчевский, написал на моем заявлении "Неа", нарисовал рожицу и швырнул через стол тому, кто это принес", - рассказал Тодуров в интервью Алесе Бацман на телеканале 112 Украина.

Кардиохирург заявил, что чиновники МОЗ пытались сорвать выборы на должность директора Института сердца. По словам Тодурова, в министерстве не хотели видеть его главой данной медструктуры.

"Еще шло голосование, было 12 часов с лишним, она дала интервью нескольким каналам и назвала меня коррупционером. То есть был нарушен избирательный закон. Я сначала думал подавать какие-то юридические вещи, а потом подумал, какой смысл и махнул рукой", - рассказал он.

Тодуров заявил, что Супрун еще не подписала его назначение после победы на выборах на пост директора Института сердца. Ему назначили спецпроверку, в позитивных результатах которой кардиохирург не сомневается.

Напомним, скандал возник после того, как Тодуров проводил для персонала инструктаж о том, "как в следующий раз надо будет блокировать активистов, "терять сознание" и провоцировать конфликт, чтобы снять это и выглядеть как жертвы атак".

Позже министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что скандал с организацией С14 у сотрудников Института сердца возник по вине директора Бориса Тодурова, который готовится к перевыборам и проводил с сотрудниками инструктаж по противодействию активистам.