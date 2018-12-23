Украинские пограничники получили новый катер

UMS-1000

Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы получил новый катер проекта UMS-1000 - PC 12 M-2.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В ходе испытаний судно развило скорость в 45,5 узла. Катер получил бортовой номер BG 25.

Судно укомплектовано двигателями Volvo Penta D8−600, мощностью по 600 л.с. каждый. При движении на максимальной мощности двигателя катер соответствует "высоким стандартам акустического комфорта".

UMS - PATROL 1000 разработан для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках и в прибрежной зоне моря. Водоизмещение судна составляет 7,4 тонны.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.