Путинский пропагандист назвал дату нападения Украины на Россию

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Украина якобы намерена напасть на Россию в начале 2024 года.

Такое мнение высказал журналист из аннексированного Крыма, главный редактор российского пропагандистского портала News Front Константин Кнырик в эфире телеканала ТВЦ.

Кнырик уверен, что к тому времени украинская армия, вероятно, будет насчитывать порядка одного миллиона человек, "ненавидящих Россию".

"Эти законопроекты с предложением объявить России войну или нет, навязывают в обществе дискуссию, которая при четкой информационной работе сводится к тому, что войну объявлять будет нужно", - считает он.

21 декабря в Верховную Раду Украины был внесен проект обращения к президенту страны Петру Порошенко с просьбой объявить войну России.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.