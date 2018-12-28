Генерал объяснил, чем могло напугать Путина военное положение в Украине

Бойцы ВСУ / УНИАН

Во время военного положения в Украине был поднят уровень подготовки украинских войск, что может грозить РФ значительными потерями в случае полномасштабной войны.

Такое мнение высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Апострофу.

Именно этого, по мнению Романенко, боится президент РФ Владимир Путин.

"Российская угроза спала разве что немного. Единственное, что останавливает Путина от полномасштабной агрессии в Украине, это понимание, что при развертывании широкомасштабной войны для РФ будут неприемлемые потери. Поэтому вся работа, проведенная в период военного положения, позволила поднять уровень подготовки, а значит, и увеличить потенциальные потери противника в случае развязывания широкомасштабной войны", - считает Романенко.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.