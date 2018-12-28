На Майдане Незалежности появилась "предвыборная реклама" с Януковичем-Дедом Морозом

Неподалеку от Майдана Незалежности в центре Киева появился щит с рекламой фактически несуществующей Партии регионов.

Об этом сообщает Страна.ua.

На щите изображен экс-президент Украины Виктор Янукович в костюме Деда Мороза. "Рыги - не барыги. Услышу каждого", - гласит слоган.

strana.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве появились билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.

"Первая мысль, посетившая меня глядя на "это" - безвкусный провинциальный жлоб совковых понятий, кучмовского разлива, с замашками Наполеона. Надеюсь, оно, после выборов и окажется там, "наполеонам" самое место. Очередная яркая иллюстрация к моему предыдущему посту - политическая макулатура. А в историю, хочется верить, войдет 31 марта 2019 года!" - написала пользовательница Facebook Валентина Бикова, комментируя рекламу ПЦУ Порошенко.