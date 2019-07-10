Изнасиловал и оставил умирать: на Прикарпатье мужчина жестоко надругался над знакомой

Женщина умерла из-за телесных повреждений/ divannaya-sotnya.com.ua

В Ивано-Франковской области в селе Верховинского района мужчина жестоко изнасиловал знакомую, нанес ей телесные повреждения, от которых она скончалась.

В ночь на 9 июня 38-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием вследствие опьянения 45-летней потерпевшей, изнасиловал ее неестественным способом без ее добровольного согласия, сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

В ходе полового акта он нанес ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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