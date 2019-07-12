"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов

12 июля 2019, 18:56

Чиновница считает, что новый закон нарушает права человека.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун раскритиковала закон о химической кастрации / УНИАН

Министр здравоохранения Ульяна Супрун подвергла критике проект закона, которым предусмотрено введение химической кастрации педофилов.

На своей странице в Facebook чиновница заявила, что этот закон – негуманный, нарушает права человека, и был принят на волне "мастерской предвыборной манипуляции".

"В свой последний рабочий день они (депутаты) проголосовали за закон о противодействии сексуальному насилию. В Раде было два законопроекта, но за основу и в целом (то есть окончательно) проголосовали за то, что предложила фракция несвободных радикалов, а не за разработанный экспертами", - отметила Супрун.

По словам Супрун, не все, кто изнасиловал малолетних, являются педофилами и имеют психическое отклонение. Она добавила, что педофилия – это действительно болезнь, и ее нужно лечить комплексными методами, в том числе, и химической кастрацией.

"Использование химической кастрации как метода наказания без согласия и является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями. Оно должно быть частью лечения, которое должно происходить гуманно и дополняться другими методами. Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека", - считает чиновница.

Также Супрун считает, что открытые реестры могут навредить и самым жертвам сексуального насилия. Как гласит статистика, матери отказываются сообщать о преступлениях из-за публичности - они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр.

"Большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях. Лишь 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками. Другая часть случаев случаются в семье или близком кругу. Чем меньше ребенок, тем больше вероятность, что абьюзер является членом семьи", - написала и.о. министра здравоохранения.

Супрун понадеялась, что Зеленский не подпишет этот закон, потому что "врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике".

Напомним, на сайте Верховной Рады электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала более 26 тысяч голосов (для рассмотрения нужно 25 тысяч).

В документе нардепов призывают рассмотреть законопроект №6607, в котором за сексуальное насилие над детьми предусмотрена химическая кастрация. В петиции говорится, что для противодействия "эпидемии" сексуального насилия над детьми в Украине необходимо внесение изменений в законодательство.

Ранее Супрун потроллила Зеленского вишневыми косточками и люстрацией.

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Химическая кастрация Ульяна Супрун
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