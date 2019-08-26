Откапывал тело, мыл и насиловал: в Одесской области некрофил вышел на свободу по закону Савченко

26 августа 2019, 01:02

В Овидиопольском районе некрофилы убили и надругались над телом 22-летней женщины.

тюрьма
Некрофил вышел на свободу по закону Свченко

Прокуратура Одесской области намерена обжаловать "мягкий" приговор по делу некрофилов, которым в августе вынесен приговор за убийство женщины и многократное изнасилование тела.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, ведомство обжалует приговор, вынесенный Овидиопольским районным судом за преступление, совершенное на пляже в Овидиопольском районе - убийство и надругательство над телом 22-летней женщины.

"Органами прокуратуры двое мужчин обвинялись в суде в умышленном убийстве девушки по сговору и неоднократном надругательстве над ее телом (п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 297 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.

Читайте также"Убил бы больше Оноприенко": начался суд над серийным маньяком, убивавшем женщин в КиевеВ прокуратуре пояснили, что один из фигурантов вышел на свободу в связи со слишком "мягким" приговором. В частности, суд признал его виновным только в надругательстве над телом и приговорил всего к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы. При этом суд постановил считать срок отбывания наказания с даты пребывания в СИЗО, и фигурант вышел на свободу в соответствии с "законом Савченко".

Как отмечается, прокуратура не согласна с такой позиции суда и готовит апелляцию – в частности, будет требовать осуждения обоих участников преступления за совершение умышленного убийства по предварительному сговору с последующим глумлением над телом, передает УНИАН.

В ведомстве подчеркнули, что максимальное наказание за умышленное убийство - пожизненное заключение.

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Отмечается, что 4 июля 2016 года в Овидиопольском районе Одесской области на пляже убили женщину.

По данным полиции, труп обнаружили отдыхающие, заметив торчащую из песка руку. При обследовании выкопанного тела было установлено, что у него вскрыта брюшная полость. Позднее задержали двоих подозреваемых – 27-летних жителей Черноморска.

Читайте такжеПерсональный ад для маньяка: журналисты рассказали о жизни после смерти душегуба ТкачаСледствие утверждало, что мужчины пригласили 22-летнюю знакомую на пляж, вместе выпивали. Затем, сговорившись, убили ее, после чего закопали в песок. В течение пяти дней они возвращались на пляж, мыли тело в море и насиловали его.

В августе 2019 года Овидиопольский райсуд признал одного из мужчин виновным в умышленном убийстве и надругательстве над телом и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Второй фигурант был приговорен только к 6 годам и двум месяцам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно задержали маньяка, который подозревается в шести изнасилованиях.

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