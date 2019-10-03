Супрун рассказала о вреде и пользе мастурбации, толсто намекнув на Киву

Ульяна Супрун / УНИАН

Экс-глава Минздрава Украины Уляна Супрун в свойственной себе манере опубликовала пост на Facebook, посвященный пользе и вреду мастурбации - с явным намеком на недавний инцидент с нардепом Ильей Кивой.

"Мастурбация нужна для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения при отсутствии постоянного партнера /-ши или невозможности заниматься сексом так часто, как хочется. Описанные кейсы облегчения симптомов мигрени мастурбацией. Начнем с легких проявлений. Сексологи говорят, что мужчины, которые привыкли к "мертвой хватке" рукой, еще с сопутствующим просмотром порно, могут иметь проблемы с возбуждением и чувствительностью с живым человеком", - написала она.

Читайте также"Лысый с Brazzers, которого мы заслужили": соцсети стебутся над онанирующим в Раде Кивой, лучшие мемыПо ее словам, в отдельный случаях мастурбация имеет в достаточной степени небезопасный для человека характер.

"Иногда мастурбация начинает иметь компульсивный характер, например хватание за гениталии на рабочем месте. Такое поведение, очевидно, не поддается волевому контролю, а человек не осознает негативные последствия действий. Когда люди делают сексуальные поступки, хотя те представляют потенциальную угрозу: заражение ВИЧ и другими болезнями, передающимися половым путем, испытывают репутационных потерь, теряют время и деньги, теряют производительность, нарушают законы, и это становится приоритетом жизни, это называется сексуальная зависимость. А любая зависимость не является нормальной. [...] Компульсивную мастурбаци. относят к таким сексуальных зависимостей.

Напомним, накануне скандально известный политик и нардеп IX созыва Илья Кива прямо в зале заседаний в Раде внезапно начал теребить свои гениталии через брюки - после звонка по мессенджеру в смартфоне. Довольно быстро выяснилось, что народного избранника привела в ажитацию Юлия Панкратова из Одессы (модель и организаторов конкурса красоты).