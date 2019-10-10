Продать, чтобы возродить

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На минувшей неделе большой приватизации в Украине в очередной раз был дан зеленый свет. При этом теперь ее масштаб обещает стать беспрецедентным, а результаты – хорошо ощутимыми как для бюджета, так и для самих приватизируемых предприятий. Парламент 250 голосами поддержал законопроект №1054-1– отмену перечня объектов госсобственности, не подлежащих приватизации, который был утвержден еще в 1999 году. Сразу оговоримся, что объекты, имеющие безусловное стратегическое и оборонное значение, под грядущую приватизацию не попадают.

Сам факт отмены "запретного" списка эксперты считают ключевым маяком: полномасштабная приватизация началась. Причем, именно, приватизация, а не ее имитация.

"Схемы заканчиваются!"

Весь список предприятий, подлежащих масштабной приватизации, – это более тысячи больших и малых объектов горно-добывающей, металлургической, химической, перерабатывающей, легкой и пищевой промышленности, энергетики, а также относящихся к инфраструктуре, сферам транспорта и связи. Значительная часть из них – объекты малой приватизации, как отметила глава парламентского Комитета по вопросам экономразвития Роксолана Пидласа. В списке предприятий-гигантов – 21 компания, среди которых: ПАО "Центрэнерго", 10 региональных теплоснабжающих предприятий, шахта "Краснолиманская", ПАО "Азовмаш", ГП "Электротяжмаш", ПАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Сумыхимпром", ГПАО "НАК "Украгролизинг"", ЧАО "Индар" и другие.

9 октября министр экономики Тимофей Милованов объявил, что первые два претендента на большую приватизацию (ГП "Электротяжмаш" и АО "Объединенная горно-химическая компания" или ОГХК) переданы в Фонд госимущества. В каком-то смысле шаг исторический – разговоры об их разгосударствлении длились годами. Сам министр, сообщая об этом на своей странице в ФБ, воодушевленно отметил: "Схемы заканчиваются".

Минфин в проекте Госбюджета-2020 заложил вполне реальные ожидания от приватизации – 5 млрд грн.

Для сравнения: несколько лет подряд до этого в доходную часть записывались баснословные суммы, которые практически никогда не выполнялись. К примеру, в конце текущего 2019-го ожидалось получить от приватизации больше 17 млрд грн. Однако их не будет: на данный момент малая приватизация принесла с аукционов "Прозорро" только около полутора млрд грн. Большая же так и не началась. Годом ранее в планах значилось привлечь от приватизации в бюджет больше 22 млрд грн. Зашло лишь 33 млн грн или 1,4% от запланированной суммы – опять же, только за счет объектов малой приватизации.

Курс на деньги

Ключевыми задачами нового Кабмина, который сам себя именует правительством технократов, заявлены, напомним, рост ВВП на 40%, создание больше 1 млн новых рабочих мест, массовые ремонт и строительство объектов инфраструктуры. А чтобы все это стало реальностью – привлечение 50 млрд дол прямых иностранных инвестиций.

Не откроем Америку, если напомним, что один из наиболее эффективных инструментов заведения в страну быстрых объемных инвестиций – приватизация крупных госпредприятий, если таковые имеются. В нашем случае – есть хороший актив. Это понимают и в правительстве. "Два основных фактора являются причинами экономического роста - продуктивность труда и прямые иностранные инвестиции. Это два ключевых фактора, на которых мы сосредоточимся",- заявил в начале осени премьер Алексей Гончарук.

Так удастся ли государству развернуть масштабные процессы в будущем году? Не провалятся ли снова все попытки? Чтобы уповать на успех, стоит, как говорится, изучить матчасть и действовать грамотно. Не забываем, что Украина имеет в своем активе показательные кейсы как успешных сделок с предприятиями-гигантами: "Криворожсталь" ("ArcelorMittal Кривой Рог") – 24,2 млрд грн или 4,8 млрд дол, "Укртелеком" (приватизация дала в бюджет 10, 5 млрд грн или 1,3 млрд дол), облэнерго (приватизация пакетов акций только пяти из списка энергокомпаний дала бюджету по итогам 2017-го года дополнительных 3 млрд грн) - так и провальных.

Начнем с успешных. Примеры "Криворожстали" и "Укртелекома" в этом контексте очень показательны.

"Криворожсталь" ("ArcelorMittal Кривой Рог"), напомним, пережил приватизацию дважды. В 2004 году комбинат стал собственностью консорциума "ИМС. Позже, однако, приватизация была оспорена прокуратурой, и права собственности на комбинат вернули ФГИУ. В 2005 году они были реализованы в ходе открытого аукциона корпорации Mittal Steel – за 24,2 млрд грн, или 4,8 млрд дол по тогдашнему курсу.

Разгосударствление вывело предприятие в абсолютные лидеры отрасли в стране и сделало его одним из ключевых игроков на мировой арене. На сегодня – это самый большой в Украине горно-металлургический комбинат, а также – ряд малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". Крупнейший в стране производитель стального проката, специализирующийся на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Национальный лидер в сфере телекоммуникаций и интернета компания "Укртелеком" была приватизирована в 2011 году. Стоимость пакета тогда составила 10,6 млрд грн, что по актуальному на тот момент курсу было эквивалентно 1,3 млрд дол.

Что еще получило предприятие от смены собственника? По условиям конкурса, покупатель взял на себя более 50 обязательств, касающихся развития "Укртелекома" после приватизации. На данный момент, с позиции покупателя, все они выполнены.

Характерный момент: само предприятие по показателям резко пошло в гору. Убыточный много лет подряд государственный "Укртелеком" превратился в прибыльную компанию.

Так, если в 2011-м (до приватизации) убыток предприятия по итогам года составил 137 млн грн (при том, что абонентская сеть включала в себя почти 11 млн человек), то уже через два года после приватизации компания вышла на прибыль в 139 млн грн и объемы этой прибыли увеличиваются от года к году. По итогам 2018-го "Укртелеком" показал прибыль в размере 474 млн грн – и это при том, что из-за непрекращающихся попыток его реприватизировать предприятие находится в режиме турбулентности уже 8 лет. Впрочем, даже приведенный факт не мешает "Укртелекому" оставаться флагманом проводной связи.

Работа с ошибками

На этом фоне пример провальной приватизации, который у всех на слуху, особенно интересен. Речь об Одесском припортовом.

Эксперты рынка единодушны: неуклюжесть Украины при организации предпродажной подготовки предприятия привела к тому, что оно стремительно теряет свои шансы найти инвестора. За последние несколько лет стоимость его активов упала в разы. Причины называются разные: от снижения уровня рентабельности производства в связи с ухудшившейся конъюнктурой на мировых рынках до нежелания государственных органов оперативно организовать и провести открытые справедливые торги. Второе – проблема принципиальная. Именно отсутствие политической воли так и не позволило подготовить конкурс должным образом и вывести предприятие на этот конкурс чистым, без шлейфа судебных споров.

По оценке советника по приватизации ОПЗ президента Pericles Global Advisory Ребвара Берзинджи, предприятие на данный момент все еще представляет интерес и на него смотрят как минимум два солидных потенциальных покупателя. "Если будет политическая воля, то завод можно продать через полгода", -- прогнозирует эксперт. По его мнению, приватизация Одесского припортового может принести казне 54 млн грн. Не воспользуемся окном возможностей – ОПЗ опять надолго "зависнет" и может снова встать без работы, что только снизит к нему интерес. "Если и дальше приватизацию будут блокировать какие-то судебные процессы, если подготовка предприятия продлится не шесть месяцев, а полтора года, на рынке снова возникнет усталость от ОПЗ и новых историй о приватизации", - предостерегает Берзинджи.

Какие же характерные ошибки допускает власть, приватизируя государственный актив и почему эти ошибки настораживают потенциальных инвесторов?

Дилетантский подход к организации предпродажной подготовки, зарегулированность процессов и повсеместная коррупционная составляющая – это "классический набор двоечника", который мы рассмотрели на примере ОПЗ. Он, конечно, зло. Но есть и более глобальные проблемы. С куда большим напряжением инвесторы следят за судьбой как раз тех предприятий-гигантов, что были удачно проданы и сейчас развиваются. Причина – нездоровый интерес властей к проданным активам.

Тут можно вспомнить и попытки под любым предлогом реприватизировать "Криворожсталь", которые не прекращались на протяжении почти 10 лет с момента торгов. И постоянный прессинг, под которым живет "Укртелеком". А на протяжении последних лет активность ФГИ через всевозможные суды возвратить предприятие государству просто зашкаливает.

Резонный вопрос: зачем это делать? Зачем государству "Криворожсталь" или "Укртелеком" и сможет ли оно, вернув себе предприятие, стать его эффективным собственником? Откуда в казне найдутся средства на развитие и модернизацию таких гигантов? Что получит бюджет от предприятия в первые же годы после возможной реприватизации и перекроют ли эти средства потраченные ресурсы? Не стоит также забывать, что возврат того же "Укртелекома" в госсобственность – это в первую очередь, возврат его нынешнему собственнику 10,6 млрд грн, уплаченных в ходе приватизации. Есть ли у нас возможность безболезненно изыскать эти миллиарды?

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что сама по себе реприватизация (сколь оправданной она бы ни казалась внутри страны) выгляди как очень скверный сигнал для международного инвестиционного сообщества.

Тот, кто намеревается зайти к нам с капиталом, едва ли будет углубляться, почему именно государство пошло на реприватизацию. Он увидит только свое: государство отбирает у бизнеса предприятие, которое перед этим само же ему и предложило выкупить. Согласитесь, в такой атмосфере наивно рассчитывать на приток 50 млрд дол инвестиций за пять лет.

Не вспугнуть!

По единодушному мнению инвестаналитиков, сейчас на пороге в Украину стоит целая армия разнокалиберных инвесторов, готовых вкладывать. Их не останавливают ни политическая турбулентность, ни факт ведения военных действий на востоке, ни даже низкий потребительский потенциал.

Они хорошо понимают, что молодое государство с формирующейся экономикой и растущими рынками – прекрасный плацдарм для самых амбициозных проектов. А кризис и военное положение только делают порог входа к нам привлекательно низким.

Если к этому добавить уникальное географическое положение, которое, по сути, делает Украину связующим мостом между восточной и западной экономиками – с колоссальным логистическим и транспортным потенциалом,- становится понятным, почему нашу страну инвесторы вносят в первые строки своих интересов.

Но при этом они все еще боятся. Отталкивают непредсказуемость наших государственных институций, незащищенность частной собственности, крайняя налоговая нагрузка при ведении бизнеса, коррупция, несовершенность судебной системы. И то, что все эти факторы прямо здесь и сейчас активно нейтрализуются и ликвидируются новой властной командой, усвоили и увидели еще не все.

Справедливости ради стоит заметить, что совместная работа парламента, президента и Кабмина по улучшению инвестклимата уже приносит свои позитивные плоды. К нам, новым, начинают привыкать. И начинают доверять. У нас готовы покупать. Теперь главное – посылать инвесторам только позитивные сигналы. Показывать им лицом все наши победы и новации в действии (сокращение налогового бремени, прозрачность процедур, внедрение законодательных норм, защищающих бизнес любого масштаба, и т.д.).

Такие сигналы от властей поступают, причем, регулярно. Во время своего сентябрьского визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о 70 законопроектах, находящихся в парламенте и направленных на защиту иностранных инвестиций в Украине. "Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - сообщил глава государства. Стоит отметить, что часть из этих законопроектов уже стала законами и начала работать. А на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии, проходившей этой осенью в Киеве, Зеленский обратился к иностранным инвесторам, лично гарантируя им неприкосновенность бизнеса: "У нас есть ряд проектов, куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земли". И добавил: "Чем больше в нас верят, тем у нас лучше получается",- имея в виду работу над оздоровлением бизнес-климата.

В свою очередь, на недавней встрече с бизнесом, анализируя ситуацию с привлечением частного капитала, премьер Алексей Гончарук признал: именно инвестиции должны стать драйвером экономики. Без них страна просто не поднимется. И пообещал сделать все, чтобы эти инвестиции пошли. "Для того, чтобы сюда зашли иностранные инвестиции, для того, чтобы внутренний бизнес инвестировал в экономику Украины, нам необходимо создать эффективное государство и убрать силовиков от бизнеса настолько, насколько это возможно",- отметил глава Кабинета.

И вот подобных позитивных маяков должно быть много и звучать они должны как можно чаще.

Параллельно очень важно, что называется, не вспугнуть удачу и не наломать дров. В том числе –совсем уж неуместным негативным шумом вокруг пресловутых реприватизации и национализации уже проданных и давно вставших на ноги компаний.

Марина Бердичевская