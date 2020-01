Трудности перевода: речь Зеленского вызвала гнев в Румынии

Владимир Зеленский / Reuters

Речь президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности Украины спровоцировала скандал в Румынии. В местных СМИ стали появляться статьи с критикой украинского лидера. Причиной всему стал некорректный перевод текста речи на английский язык.

"Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии", – сказал Зеленский в обращении по случаю Дня соборности Украины.

Однако на сайте президента Украины была опубликована английская версия речи Зеленского, в которой передел территорий назвали оккупацией.

"Northern Bucovina was occupied by Romanians" – говорится на сайте. Позже фразу исправили на "Northern Bukovyna was taken by Romanians". На это обратила внимание журналистка Марианна Присяжнюк на странице в Facebook.

"Тут пожар в румынском фейсбуке. Величайший лидер всех времен в центре внимания и на всех центральных полосах с заявлением, что "Румыния оккупировала Буковину" сто лет назад. Послу пришлось объяснять, что это ошибки перевода и вообще это послание украинцам о единстве. Может и так, но какая разница, как говорится. На вентилятор уже столько набросали, что я не успеваю все скринить. Румыния - непростая, да. Очень. И, "какая разница" не прокатит. Перекрутули? Естественно, выжали в новость самый яд. Так и делается в новостях, на то они и новости. Надо ж было предусмотреть?", - написала Присяжнюк и опубликовала скрины заголовков в румынских изданиях.

Фото facebook.com/marianna200

Фото facebook.com/marianna200

Посол Украины в Румынии Александр Банков объяснил, что скандал разгорелся из-за некорректного перевода с украинского на английский язык.

"Я искренне жалею об этой неприятной ситуации, но она, в конечном итоге является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования", – отметил Банков.

Напомним, 22 января президент Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем соборности Украины. В своем обращении глава государства подчеркнул: чтобы быть сильными, нужно стать едиными, а для того, чтобы стать едиными, надо быть сильными.