Турчинов рассказал, кто убил Амину Окуеву

Убийство добровольца АТО Амины Окуевой было заказным и выполнено киллером из Российской Федерации.

Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, пишет УНИАН.

"Понятно, что это киллеры, которые работали на заказ. Этот заказ был четко зафиксирован, когда первая попытка убить эту семью была провалена. Состоялась вторая попытка, и что касается деталей, я думаю, что следователи могут рассказать, но четко определено, откуда приехал киллер. Киллер —это система террора, которую Россия пытается развязать внутри страны", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.