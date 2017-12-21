Гройсман прокомментировал задержание своего помощника, обвиняемого в шпионаже

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман знал от Службы безопасности Украины, что его помощник — Станислав Ежов работает на спецслужбы России за несколько месяцев до его задержания.

Об этом стало известно из собственных источников, пишет "Украинская правда".

СБУ несколько месяцев "вела" Ежова с согласия Гройсмана для документирования его контактов с российскими спецслужбами.

По некоторым данным, премьеру даже давали слушать разговоры переводчика с куратором от РФ. Он был задержан после того, как у СБУ появилась информация, что он может скрыться.

Согласно с декларацией Ежова, его жена Юлия Мирошникова гражданка России.

В свою очередь, Гройсман поблагодарил сотрудников СБУ, задержавших Ежова.

"Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, долгое время работал в интересах вражеского государства. Сегодня он задержан. Спасибо сотрудникам СБУ за профессионализм и бдительность", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Ранее в СБУ сообщили о задержании шпиона, который по заданию российских спецслужб с помощью специального оборудования занимался сбором информации о деятельности правительственных органов.

В Кабмине считают, что полученные данные он отправлял кураторам через электронные каналы связи. Он был задержан на рабочем месте, его уведомили о подозрении по статье госизмена, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.