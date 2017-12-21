В сети опубликовали карту обстрелов Украины с территории России

Представители исследовательской поисковой сети опубликовали интерактивную карту с координатами мест, откуда РФ и подконтрольные ей вооруженные формирования обстреливали восточную часть Украины.

Всего в рамках проекта были проанализированы карты сервиса Google Earth − 22 километра украино-российской границы вдоль Донецкой и Луганской областей. Кроме того, была детально изучена вся Ростовская область РФ. Поиск мест атаки или огневых позиций выполнялся вручную. Исследователи Bellingcat делали снимки определенных участков, повторяя их в различные дни при помощи карты со спутниковым режимом.

Всего в зоне поиска было выявлено и рассмотрено 2254 потенциально подходящих объекта.

Кроме того, 518 из них оказались местами, откуда осуществлялись артиллерийские обстрелы внутри Украины, а еще 305 – были классифицированы как потенциальные огневые позиции в России, близкие к границе.

"Используя открытые данные, в этом отчете предпринимается попытка документировать полную шкалу российских артиллерийских атак против Украины летом 2014 года", - сказано в сообщении Bellingcat

В этом отчете полностью изучен недооцененный аспект участия российской военной группировки в

Напомним, ранее сообщалось о том, что ситуация на Донбассе резко обострилась и наблюдатели зафиксировали максимальное количество обстрелов.