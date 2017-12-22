"Это не Европа, это ЦК КПУ". Признавшийся во вранье военный эксперт подытожил свой "каминг-аут"

В соцсети Facebook появился новый пост популярного аналитика и военного эксперта Алексея Арестовича, сделавшего накануне скандальное признание.

Он признался своей аудитории в систематической лжи с 2014 года и работе пропагандистом, а также в крайней степени безразличия к построению украинской нации.

В пятницу, 22 декабря, Арестович подвел итоги своего своеобразного "камин-аута".

"Судя по вчерашней волне, мы наконец-то, построили общество, в котором не рекомендуется: - говорить, что думаешь; - выбирать язык общения, - иметь отличные от общеодобряемых ценности, - иметь невосторженный образ мысли", - написал эксперт.

По его словам, украинское общество "в своем угаре" начинает опережать российское общество.

"Я так понимаю, что резонанс вызван тем, что кто-то все таки сумел произнести - "а король-то - голый!"", - считает Арестович.

По его мнению, украинские блогеры "не умеют выдать ничего более содержательного, чем хейт-спичи с матюгами и попыток обнюхать чужое нижнее белье".

"Ценеэуропа, це ЦК КПУ в новой, еще более экономичной упаковке. Строили мы, строили и, наконец, построили", - подытожил Арестович.