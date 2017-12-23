На Соломенке произошла жесткая драка киевлян и ромов, видео

В ночь на 23 декабря в Соломенском районе киевляне подрались с ромами.

Как сообщается на странице "Los Solomas" в Facebook, 15 ромов с палками били прохожих.

"Только что в Соломенском районе в Киеве произошла массовая драка местных жителей с цыганами. По словам очевидцев, толпа цыган в количестве около 15 человек с палками начали бить простых прохожих. Люди дали им отпор, после чего часть нападавших убежала. Некоторых задержали. Люди не дают увезти задержанных, чтобы их просто отпустили", — говорится в сообщении.

Ранее в Соломенском районе Киева неизвестные парни разгромили кафе-"наливайку".