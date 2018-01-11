"Потрусят на деньги и все закончится". Соцсети - о начале расследования СБУ против запорожских священников УПЦ МП

Сотрудники Службы безопасности Украины начали расследовать факты совершения представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) и общественной организации "Союз православный "Радомир"" умышленных действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) относительно совершения отдельными представителями Запорожской Епархии УПЦ МП, ГО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины", - говорится в официальном сообщении, опубликованном на интернет-портале прокуратуры Запорожской области.

В тексте отмечается, что представители УПЦ МП "допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов", предоставляя преимущество только тем, кто был "крещен именно в ее лоне", осуждают своих священнослужителей за общение с мирянами на украинском языке, а также активно призывают к "объединению славянских православных народов под духовным наставничеством РПЦ".

К слову, новость о начале расследования вызвала достаточно неоднозначную реакцию украинских пользователей соцсетей.

Некоторые однозначно одобрили действия украинской спецслужбы.

"Наконец, вспомнила СБУ для чего она", − написал Vital Ded.

"Если религиозная организация разжигает вражду, подрывает сувернитет и целостность государства! То этого вполне достаточно запретить в Украине эту организацию", − прокомментировал Иван Проданюк.

Однако солидная часть пользователей усомнилась в правильности действий СБУ.

"Оно-то хорошо. Только у нас церковь отсоединена от государства. Непонятно, что расследовать будут",− заметила Ольча Чайко.

"И это не только смешно, а грустно((. Во-первых, потому что это вопрос не правоохранителей, а Вселенского Собора. А во-вторых, при всем маразме ситуации с мальчиком - эти правила во многих киевских церквях МП вывешены в виде объявлений. Кто хочет - ходит, кто не хочет - не ходит. Или запретить должны в принципе МП, или не лезть в их правила", − написала Наталья Мелещук.

"Потрусят на деньги. Этим все и закончится", − выдал пессимистический прогноз Владимир Заболотный.

"Причем тут СБУ к церковным обрядам? Так можно как в России докатиться − до посадок в тюрьмы за оскорбления чувств верующих", − провела параллель Мария Иванова.

"Идея правильная, но намешали все в одну кучу в прокуратуре. "Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства". Сорри, но за осуждение европейского направления развития государства точно нет статьи. А вот "необходимость объединения с РФ", в зависимости от кокретного фактажа, вполне можно подвести на посягательство на территориальную целостность. И т.д.", − проанализировал ситуацию Милан Лелич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье священник УПЦ МП ушел из этой церкви из-за ее пророссийской позиции.