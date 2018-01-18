Избиения и работа в две смены. Освобожденный иностранец рассказал о тюрьмах в "ЛНР"

В тюрьмах на территории "ЛНР" осужденных заставляют работать в две смены и подвергают физическому насилию.

Об этом рассказал освобожденный из тюрьмы в оккупированном Луганске гражданин Грузии Теймураз Нихотин, который был осужден еще в 2010 году.

Он был осужден украинским судом за воровство на 9 лет тюремного заключения. Однако по "закону Савченко" заключенному сократили срок и он должен был выйти на свободу в 2015 году. Однако боевики ЛНР отказались подчиняться решению суда и не освободили Нихотина, пишут "Новости Донбасса".

Освободить грузина удалось только на днях, после чего он сразу же отправился на подконтрольную Украине территорию. По его словам, заключенных боевики содержат в полной антисанитарии и заставляют их работать по две смены с 6 утра до 9 вечера. Также он рассказал о побоях со стороны боевиков.

Напомним, ранее бывший заложник "ДНР" рассказал о концлагере в оккупированном Донецке.