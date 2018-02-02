Защитили "Ежика в тумане". В центре Киева активисты демонтировали крест УПЦ МП

В центре Киева несколько десятков активистов демонтировали железный крест, вероятно принадлежавший Украинской православной церкви Московского патриархата.

Крест был установлен на деревянном столбе в сквере на пересечении улицы Рейтарской и Георгиевского переулка, сообщает УНИАН.

Активисты также заявили о том, что в сквере прошла акция в защиту скульптуры "Ежик в тумане". В мероприятии приняли участие около 70 человек. Возле сквера дежурили несколько десятков правоохранителей.

По словам одного из организаторов акции, представителя патриотической организации, крест упал сам, едва не ранив его побратима.

"Он сам упал, потому что, когда вешали украинскую символику на столб, который довольно хлипкий, один из моих побратимов решил проверить насколько крепко стоит столб, качнул его, и крест сразу же упал", — отметил активист.

"Сейчас вместе с правоохранителями мы ищем владельца этого креста. Мы уже давно его ищем, непонятно на каких основаниях он здесь устанавливался. Пока владелец не объявился, но он должен нести ответственность за то, что есть опасные предметы, падающие сверху, и не дай Бог, могут здесь кого-то покалечить. Нам пообещали, что его будут искать", — заявил он, добавив, что сейчас будут собраны все вещи, которые висят на столбе, и будут переданы соответствующим церковным учреждениям.

Напомним, 25 января, в Киеве активисты организации "С14" пришли к Десятинной церкви и сломали конструкции часовни УПЦ МП на ее территории.