Суд отклонил очередной иск Саакашвили о предоставлении ему статуса беженца

Окружной админсуд Киева отклонил очередной иск лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, о признании незаконным отказ Государственной миграционной службы предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

"Суд огласил решение – Михеилу Саакашвили в удовлетворении иска отказать полностью, поскольку ответчики не вышли за пределы разумного срока при рассмотрении обжалуемых истцом действий", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как отмечается, истец просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и уведомления об отказе ему в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, что нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством Украины. Также истец просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность Управления ГМС в Киевской области относительно непередачи материалов личного дела Саакашвили в Государственную миграционную службу.

Накануне, 5 февраля, Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении двух жалоб по делу относительно статуса Саакашвили. В частности, отказано в удовлетворении апелляционных жалоб и Государственной миграционной службы, и Саакашвили на решение Окружного админсуда Киева от 3 января, который признал законным отказ ГМС предоставить Саакашвили статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.