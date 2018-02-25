Безопасность и экономия. Кличко рассказал о модернизации наружного освещения в Киеве

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на столичных улицах и сэкономит значительные средства городского бюджета, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что в этом году на модернизацию освещения планируется выделить 300 млн грн. При этом он отметил, что ежегодно Киев платит 120 млн грн. за наружное освещение. "Новое современное освещение дает возможность сделать наши улицы гораздо лучше освещенными и безопасными. Поэтому наша задача — заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30-40 млн грн на электроэнергии ежегодно", — сказал Кличко.

Мэр добавил, что уже есть первые положительные отзывы киевлян, которые увидели новое наружное освещение на улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинки и других улицах, сообщает kiev.klichko.org.

"Оно имеет более красивый вид. Это также — безопасность движения и экономия больших средств. Мы должны использовать современные технологии", — отметил Кличко.

В этом году наружное освещение будет модернизировано на 163 объектах — улицах, мостах, парках, придомовых территориях города.