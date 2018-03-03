В штабе АТО рассказали о неудачной атаке "морпехов ДНР", есть убитый

На днях в зоне АТО на Мариупольском направлении три боевика из "9-го отдельного полка морской пехоты" так называемой "ДНР" пытались прорвать передовые позиции украинских воинов.

В результате огневого контакта один террорист был уничтожены, а остальные быстро сбежала с поля боя, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

"… три поборника "русского мира", вероятно, изрядно приняв на "грудь", решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО...", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 20 февраля под Красногоровкой Донецкой области диверсионная группа боевиков напала на позиции Вооруженных Сил Украины, были уничтожены четыре диверсанта, погибли трое наших военных.