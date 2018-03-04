В Кривом Роге рухнула крыша заводского цеха: подробности инцидента

В Кривом Роге на территории металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло обрушение металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 4 марта, опубликовали представители пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидента произошел во время проведения ремонтных работ на комбинате.

"На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет", – говорится в сообщении ГСЧС.

К поисково-спасательным работам были привлечены 54 человека и 10 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге пьяный мужчина жестоко расправился с женой.