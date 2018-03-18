Генконсульство РФ в Одессе "заминировали" второй раз за день

18 марта, в день президентских выборов в России, в 14:40 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание Генерального консульства Российской Федерации и территория района Аркадия в Одессе заминированы.

Причем это уже второе сообщение за сегодняшний день. В первый раз генконсульство "минировали" утром.

"Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП Одесской области в Facebook.

Напомним, "Главред" ведет онлайн-трансляцию президентских выборов-2018 в России.

Как сообщалось, в центре Киева собрались участники акции против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму. Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым — это Украина".

Ранее в Киеве возле здания российского посольства в ходе акции националистов участники открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину.

Во Львове авто российских дипломатов "украсили" красно-черными флагами. У одной машины красо-черный флаг нарисован на капоте, у другой — на передней двери.