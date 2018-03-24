Враг из минометов накрывал жилые кварталы Авдеевки, есть разрушения

На Донбассе за минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив три обстрела: один населенного пункта и два укреплений наших защитников.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, обстрелы зафиксированы на Донецком направлении, на Луганском направлении сохранялась тишина.

"На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушено усадебный дом и хозяйственное здание. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил недалеко от Каменки. Вследствие обстрелов ни один украинский воин не пострадал", — говорится в сообщении.

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.