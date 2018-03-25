Боевики применили запрещенное оружие: штаб АТО сообщил о потерях на Донбассе

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня в зоне проведения боевых действий на Донбассе.

С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении. Из-за обстрела боевиков один украинский военный погиб, сообщил пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"В частности, из запрещенных минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции в Опытоном и Лебединском, а из минометов 82 мм калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем - по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям – в районе Верхнеторецкого", – отмечается в сообщении.

Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды – у Марьинки.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Напомним, 24 марта в зоне АТО на Донбассе боевики пять раз срывали полное "перемирие", обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины. В результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб боец, а еще один был ранен.