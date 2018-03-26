В "Укроборонпроме" рассказали, какие улучшенные танки получит военнослужащие ВСУ

Руководство концерна "Укроборонпром" после окончания контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд настроилось на производство танков для нужд ВСУ.

С таким заявлением выступил гендиректор концерна Павел Букин.

По его словам, реализация "тайского контракта" позволила украинской стороне аккумулировать валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий концерна.

Букин также сказал о том, что "БМ "Оплот", принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих.

"Вместе с тем Вооруженные силы и предприятия "Укроборонпрома" получили опыт применения военной техники в зоне АТО. Мы готовы интегрировать в "Оплот"для украинской армии технологии, проработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовом цифровом оснащении, в частности, прицельном комплексе и системе управления огнем", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Укроборонпроме" запустят серийную модернизацию ракет для ВСУ.