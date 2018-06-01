Луценко похвастался списком из 47 "очень известных лиц", полученных благодаря "убийству" Бабченко

Имитация убийства журналиста Аркадия Бабченко позволила получить дополнительную информацию о подготовке новых покушений в Украине, а также о списке и заказчике преступлений.

"Мы получили наконец список из 47 человек. Уже не 30, а 47 человек, которых предполагалось уничтожить на украинской территории заказчиком из России. Мы получили больше информации о заказчике из России", – цитирует генерального прокурора Юрия Луценко "Гордон".

По его словам, "буквально полчаса назад" он вместе с главой СБУ и руководителем Нацполиции завершил встречу с частью людей из этого "расстрельного" списка.

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"Они предупреждены об опасности и сейчас работают со следователями. Им выбирают одну из форм защиты, которая зависит от индивидуального желания каждого. Они дали подписку о неразглашении, получили достаточно большой массив информации о степени угрозы и сейчас вместе со следователями выбирают вид персональной защиты от террористической атаки", – отметил Луценко.

Глава ГПУ пояснил, что задержание организатора убийств без имитации смерти журналиста позволило бы спасти жизнь только Бабченко, и то "неизвестно, на какое время".

"Мы не имели бы ни списка, ни информации о заказчике. А значит, теракт мог повториться в неизвестном для нас месте в отношении неизвестного нам лица. Поэтому имитация была необходима… Мы это сделали", – сказал он.

И добавил, что в списке на убийство 47 "очень известных личностей", в основном, это журналисты.

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Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак отчитались перед иностранцами по "убийству" Бабченко. Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы, сообщили в ГПУ.

Ранее Германия потребовала от Украины доказательств по делу об "убийстве" Бабченко. В ФРГ обвинения по делу Бабченко считают очень серьезными.

Кроме того, МИД Литвы и ФРГ потребовали объяснений из-за инсценировки СБУ. Во всей этой истории единственным положительным моментом является то, что журналист жив, отметили в Литве.

Напомним, западные СМИ в унисон раскритиковали спецоперацию СБУ по "воскрешению" Аркадия Бабченко. Там считают, что это сильно дискредитирует украинскую власть и СМИ в глазах самых украинцев и мира, а также сыграет на руку Кремлю.