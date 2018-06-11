"Видать, Х*йло фунфыриков подогнал". В Сети поглумились над очередным фейком боевиков

Сведения о том, что военнослужащие ВСУ оставили занятые в конце ноября минувшего года населенные пункты Гладосово и Травневое неподалеку от Горловки, расположенные в "серой зоне", являются сфальсифицированными террористами.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

"Фейк. Видать боярышник был паленый. Никто никуда не отходил и ничего не оставлял. Никто никуда не отходил, и ничего не оставлял. Над освобожденными в ноябре поселками Гладосово и Травневое, находящимися на Светлодарской дуге - развеваются украинские флаги", − говорится в сообщение.

"Боярышник- это как всегда, а тут уже что-то крепче", − высказал с издевкой свое предположение пользователь Виталий Кириллов. "Надо же как-то разбавить горечь поражения!", −сыронизировал Михаил Ривкин. "Видать, Х*йло фунфыриков подогнал", − издевательски предположил Юрий Федоров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети посмеялись над конфузом боевиков с канадским спецназом.