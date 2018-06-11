Дисциплинарная комиссия приняла решение по заму Супрун за высказывание о смерти онкобольных

Председатель дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко отчитался об отсутствии нарушений в словах заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, которые после детального изучения материалов дела были признаны вырванными из контекста.

"С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не усматривает в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство", - цитирует Ващенко РБК-Украина.

Однако в комиссии подчеркнули, что Кабинету министров рекомендовано рассмотреть высказывание Линчевского в рамках нарушения этических норм.

"Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение этических норм не урегулированы в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании Правительства и принять решение", – заявил Ващенко.

Напомним, заявление Линчевского о том, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно, вызвало серьезный общественный резонанс. В Минздраве оперативно принесли извинения за слова чиновника, а премьер Гройсман поручил его наказать.